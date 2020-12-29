Песков назвал уходящий год слишком нервным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что уходящий год был слишком “нервным” и поставил ему «двойку» за отсутствие «техники и артистизма».
«Год, конечно, не такой, как хотелось бы его пережить, я думаю, для всего мира <...> Какой-то уж больно он нервный», - сказал Песков в интервью телеканалу RTVI, добавив, что последствия 2020 года «нам еще предстоит осознать».
Пресс-секретарь при этом считает, что уходящий год дал силы бороться с трудностями.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что любой кризис имеет очищающее воздействие на экономику, происходит «селекция предпринимателей», пишет «Газета.ру».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,1 млн+27 002 / сут.
Умерли
55 827+562 / сут.
Выздоровели
2,5 млн+24 874 / сут.
- Российский миллиардер назвал ипотеку «современным рабством»
- Главы МИД России и Турции обсудят встречу Путина и Эрдогана в 2021 году
- Песков прокомментировал озвученный Жириновским список преемников Путина
- Песков назвал преждевременным обсуждение последствий от принятия закона о физлицах-иноагентах
- Песков рассказал о вакцинации Путина от коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru