Песков назвал уходящий год слишком нервным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что уходящий год был слишком “нервным” и поставил ему «двойку» за отсутствие «техники и артистизма».

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«Год, конечно, не такой, как хотелось бы его пережить, я думаю, для всего мира <...> Какой-то уж больно он нервный», - сказал Песков в интервью телеканалу RTVI, добавив, что последствия 2020 года «нам еще предстоит осознать».

Пресс-секретарь при этом считает, что уходящий год дал силы бороться с трудностями.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что любой кризис имеет очищающее воздействие на экономику, происходит «селекция предпринимателей», пишет «Газета.ру».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий Песков
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