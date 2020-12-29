Песков назвал уходящий год слишком нервным

«Год, конечно, не такой, как хотелось бы его пережить, я думаю, для всего мира <...> Какой-то уж больно он нервный», - сказал Песков в интервью телеканалу RTVI, добавив, что последствия 2020 года «нам еще предстоит осознать».

Пресс-секретарь при этом считает, что уходящий год дал силы бороться с трудностями.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что любой кризис имеет очищающее воздействие на экономику, происходит «селекция предпринимателей», пишет «Газета.ру».