Песков назвал ЦРУ противником России
29 февраля 202411:59
Россия является противником для американского Центрального разведывательного управления. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
По словам представителя Кремля, ЦРУ «работает против нас». При этом российские спецслужбы занимаются контрдействиями.
Ранее политолог Джон Вароли заявил, что ЦРУ помогало украинским военным определять цели терактов на территории России, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru