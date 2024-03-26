Песков назвал Путина трудоголиком
Президент Владимир Путин по своей сути трудоголик. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью AIF.Ru.
По словам представителя Кремля, специальная военная операция наложила отпечаток на график российского лидера. Песков подчеркнул, что Владимир Путин — «вообще трудоголик», и в плане рабочего дня у него почти нет «ощущения времени».
«Этот рабочий день может быть растянут по суткам. И при необходимости, естественно, президент всем звонит: и министрам, и вице-премьерам, и всем своим помощникам, невзирая на время, исходя исключительно из соображений целесообразности», — поделился Песков.
Пресс-секретарь добавил, что такой стиль работы президента абсолютно нормален с учетом текущей ситуации.
Ранее Дмитрий Песков назвал абсурдными и бесперспективными обсуждения по мирному урегулированию на Украине без участия России, отмечает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков назвал Путина трудоголиком
- Над Белгородской областью уничтожили 13 снарядов РСЗО «Вампир»
- Российские военные заполучили первую трофейную БМП Marder
- В СБУ подтвердили, что за подрывом Крымского моста стоит Киев
- Песков: Россия выполнит все планы по развитию, несмотря на спецоперацию
- Гладков: В Белгородской области сбито 13 воздушных целей
- МИД Украины: Запад не хочет передавать дополнительные системы Patriot
- СМИ: Выделенные Вашингтоном $300 млн для Киева потрачены еще в ноябре
- Песков: Россия должна нивелировать военный потенциал Украины
- Рогов: При ударе по Одессе уничтожено место дислокации СБУ и склад боеприпасов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru