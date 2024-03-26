Песков назвал Путина трудоголиком

По словам представителя Кремля, специальная военная операция наложила отпечаток на график российского лидера. Песков подчеркнул, что Владимир Путин — «вообще трудоголик», и в плане рабочего дня у него почти нет «ощущения времени».

«Этот рабочий день может быть растянут по суткам. И при необходимости, естественно, президент всем звонит: и министрам, и вице-премьерам, и всем своим помощникам, невзирая на время, исходя исключительно из соображений целесообразности», — поделился Песков.

Пресс-секретарь добавил, что такой стиль работы президента абсолютно нормален с учетом текущей ситуации.

Ранее Дмитрий Песков назвал абсурдными и бесперспективными обсуждения по мирному урегулированию на Украине без участия России, отмечает телеканал «360».

