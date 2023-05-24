Песков назвал Польшу враждебным государством

Польша превратилась во враждебное государство, которое вмешивается в дела другой страны. Об заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия-1».

«Польша - это враждебное для нас государство. Я бы пошел дальше, я бы не стал называть недружественным», - признался Песков.

Власти Польши находятся «в истериках русофобии», а заявления Варшавы о готовности поддержать госпереворот в Белоруссии открыто говорят о стремлении вмешаться в дела другого государства, добавил политик.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор допустил возврат Польшей своих исторических территорий, которые сегодня принадлежат Украине.

