В США допустили захват Польшей части Украины
Польша может вернуть свои исторические территории, которые принадлежат сейчас Украине, заявил бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор, сообщает РИА Новости.
По его словам, в польском руководстве найдутся те, кто захочет это сделать.
Макгрегор также отметил, что союзники по Североатлантическому альянсу противостоят искушению вторгнуться на западные земли Украины, поскольку становится очевидным, что Киев не справляется с происходящим.
Ранее экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что на Западе больше не верят в миф о победе Киева, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Киеве анонсировали скорое начало обучения украинских летчиков на F-16
- Белый дом: США не одобряют использование своего оборудования для атак внутри России
- Путин: «обвальный» сценарий для российской экономики не сбудется
- ЦБ предупредил об ускорении инфляции с мая
- СМИ: авиасалон МАКС-2023 может быть отменен
- Путин внес в Думу проект о денонсации договора с Украиной об использовании Азовского моря
- Нидерланды потратили на Украину €1,6 млрд
- В Госдуму в четверг внесут проект о запрете смены пола без хирургической операции
- «На кухне у Путина»: Лукашенко рассказал, где начался евразийский формат интеграции
- В Днепропетровске переименовали шесть улиц и переулок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru