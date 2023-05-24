В США допустили захват Польшей части Украины

По его словам, в польском руководстве найдутся те, кто захочет это сделать.

Макгрегор также отметил, что союзники по Североатлантическому альянсу противостоят искушению вторгнуться на западные земли Украины, поскольку становится очевидным, что Киев не справляется с происходящим.

Ранее экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что на Западе больше не верят в миф о победе Киева, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

