В США допустили захват Польшей части Украины

Польша может вернуть свои исторические территории, которые принадлежат сейчас Украине, заявил бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор, сообщает РИА Новости.

В США допустили проведение совместной операции Вашингтона и НАТО на Украине

По его словам, в польском руководстве найдутся те, кто захочет это сделать.

Макгрегор также отметил, что союзники по Североатлантическому альянсу противостоят искушению вторгнуться на западные земли Украины, поскольку становится очевидным, что Киев не справляется с происходящим.

Ранее экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что на Западе больше не верят в миф о победе Киева, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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