Песков назвал Польшу агрессивной страной
Польша является агрессивным государством, которое вмешивается в чужие внутренние дела, для Белоруссии это не самый комфортный сосед. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, Москва и Минск «начеку» на фоне потенциальных угроз, которые могут исходить от Варшавы.
Ранее президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который может утопить тех, кто пытается ему помочь. Также Польша предупредила, что не согласится на вступление Украины в Евросоюз, если вопрос экспорта украинского зерна не решится.
Дмитрий Песков, комментируя спор между Украиной и Польшей по поводу экспорта зерна, ранее отмечал, что эти разногласия далеко не последние и продолжение конфликтов впереди, передает «Радиоточка НСН».
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