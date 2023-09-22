Песков назвал Польшу агрессивной страной

По его словам, Москва и Минск «начеку» на фоне потенциальных угроз, которые могут исходить от Варшавы.

Ранее президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который может утопить тех, кто пытается ему помочь. Также Польша предупредила, что не согласится на вступление Украины в Евросоюз, если вопрос экспорта украинского зерна не решится.

Дмитрий Песков, комментируя спор между Украиной и Польшей по поводу экспорта зерна, ранее отмечал, что эти разногласия далеко не последние и продолжение конфликтов впереди, передает «Радиоточка НСН».

