Песков назвал плохими перспективы отношений России и ЕС при новом руководстве

Перспективы отношений России и Евросоюза после смены руководства в сообществе не улучшились. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Ранее новым главой Евросовета стал экс-премьер Португалии Антониу Кошта, главой евродипломатии была назначена премьер Эстонии Кая Каллас, а руководителем Еврокомиссии переназначили Урсулу фон дер Ляйен, пишет RT.

Как отметил представитель Кремля, европейская дипломатия с новыми лицами не будет «каким-то образом действовать в плане нормализации отношений».

«Перспективы в плане отношений между Москвой и Брюсселем плохие», — считает Песков.

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:ЕвросоюзРоссияДмитрий Песков

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