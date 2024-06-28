Песков назвал плохими перспективы отношений России и ЕС при новом руководстве
Перспективы отношений России и Евросоюза после смены руководства в сообществе не улучшились. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Ранее новым главой Евросовета стал экс-премьер Португалии Антониу Кошта, главой евродипломатии была назначена премьер Эстонии Кая Каллас, а руководителем Еврокомиссии переназначили Урсулу фон дер Ляйен, пишет RT.
Как отметил представитель Кремля, европейская дипломатия с новыми лицами не будет «каким-то образом действовать в плане нормализации отношений».
«Перспективы в плане отношений между Москвой и Брюсселем плохие», — считает Песков.
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