Песков назвал один из приоритетов работы Путина
Президент России Владимир Путин постоянно работает над укреплением стабильности в стране – это один из приоритетов его работы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, Путин не раз отмечал, что с момента распада СССР прошлом совсем мало времени в историческом контексте, и этого мало для полноценного укрепления и цементирования основ государства. Существенным шагом в этом направлении стал процесс внесения изменения в Конституцию, приводит комментарий Пескова RT.
Голосование по изменению Конституции завершилось 1 июля. Согласно окончательным подсчётам, при явке 67,9% поправки к ней поддержали 77,92%. В Кремле результаты плебисцита назвали «триумфальным референдумом о доверии президенту Путину».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru