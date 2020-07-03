Песков назвал один из приоритетов работы Путина

Президент России Владимир Путин постоянно работает над укреплением стабильности в стране – это один из приоритетов его работы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Путин не раз отмечал, что с момента распада СССР прошлом совсем мало времени в историческом контексте, и этого мало для полноценного укрепления и цементирования основ государства. Существенным шагом в этом направлении стал процесс внесения изменения в Конституцию, приводит комментарий Пескова RT.

Голосование по изменению Конституции завершилось 1 июля. Согласно окончательным подсчётам, при явке 67,9% поправки к ней поддержали 77,92%. В Кремле результаты плебисцита назвали «триумфальным референдумом о доверии президенту Путину».

