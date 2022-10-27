Член СПЧ осудил облавы на резервистов в российских регионах
Член СПЧ Кирилл Кабанов выразил недовольство фактами новых облав на резервистов, зафиксированными в Ивановской области и других российских регионах. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Правозащитник предположил, что некоторые российские субъекты, в частности, Ивановская область, решили вновь применить неправильные и незаконные методы частичной мобилизации.
По словам Кабанова, информация о таких облавах поступает из различных источников. Член СПЧ надеется, что военная прокуратура в кратчайшие сроки проведет расследование и признает незаконность подобных методов частичной мобилизации.
Ранее Кирилл Кабанов призвал провести полную и комплексную проверку Росрезерва из-за нарушений материально-технического и вещевого обеспечения военных. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+7 849 / сут.
Умерли
390 тыс.+82 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+12 040 / сут.
- Собянин заявил, что ПИК могут отстранить от строительства в Москве
- Минбороны РФ заявило об уничтожении оборонного завода на Украине
- Сенатор приравнял покинувших Россию после начала СВО граждан к иноагентам
- Песков заявил, что речь Путина на «Валдае» будут читать и перечитывать
- Госдума приняла закон о добровольцах
- В Запорожье будут проверять телефоны на наличие подписок на проукраинские ресурсы
- СМИ: Запад определился с потолком цен на нефть из России
- Песков заявил, что Путин не передавал никакого послания Зеленскому
- Ректор Российского биотехнологического университета арестован в Москве
- Песков: Украина отказывается от переговоров с Россией по указке США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru