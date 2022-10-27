Член СПЧ осудил облавы на резервистов в российских регионах

Правозащитник предположил, что некоторые российские субъекты, в частности, Ивановская область, решили вновь применить неправильные и незаконные методы частичной мобилизации.

По словам Кабанова, информация о таких облавах поступает из различных источников. Член СПЧ надеется, что военная прокуратура в кратчайшие сроки проведет расследование и признает незаконность подобных методов частичной мобилизации.

Ранее Кирилл Кабанов призвал провести полную и комплексную проверку Росрезерва из-за нарушений материально-технического и вещевого обеспечения военных. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

