Песков назвал новую ядерную доктрину России сигналом для Запада

Обновленная российская ядерная доктрина — предупреждение западным странам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Это сигнал, который предупреждает эти страны о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами», — подчеркнул представитель Кремля.

Как отметил пресс-секретарь, при этом атака может быть «необязательно ядерной».

По словам Пескова, корректировки в ядерную доктрину уже сформулировали, решение об их публикации примут позднее.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Ядерная БезопасностьЗападРоссияДмитрий Песков

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