Песков назвал новую ядерную доктрину России сигналом для Запада

«Это сигнал, который предупреждает эти страны о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами», — подчеркнул представитель Кремля.

Как отметил пресс-секретарь, при этом атака может быть «необязательно ядерной».

По словам Пескова, корректировки в ядерную доктрину уже сформулировали, решение об их публикации примут позднее.

