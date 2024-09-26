Песков назвал новую ядерную доктрину России сигналом для Запада
26 сентября 202412:55
Обновленная российская ядерная доктрина — предупреждение западным странам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это сигнал, который предупреждает эти страны о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами», — подчеркнул представитель Кремля.
Как отметил пресс-секретарь, при этом атака может быть «необязательно ядерной».
По словам Пескова, корректировки в ядерную доктрину уже сформулировали, решение об их публикации примут позднее.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru