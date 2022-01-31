СМИ: в США подготовили санкции против приближённых к Путину лиц

Администрация президента США Джо Байдена подготовила санкции против близких к Кремлю физических лиц, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники в Белом доме.

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По информации собеседников издания, речь идёт о членах советов директоров российских госкомпаний, а также о крупных чиновниках. Не исключается, что под ограничения также попадут их жёны и дети.

Источники пояснили, что попавшие в чёрный список лица «поддерживают тесные финансовые связи с Западом», а потому «особенно уязвимы», так как рестрикции не позволят им и членам их семей «хранить свои деньги в западных странах и обучаться в элитных западных университетах».

В Financial Times добавили, что санкции будут введены в случае якобы возможного «российского вторжения» на Украину.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что из-за предполагаемого «вторжения» на Украину могут быть предприняты меры воздействия в отношении проживающих на туманном Альбионе российских олигархов, их собственности, сообщает «Свободная пресса».

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