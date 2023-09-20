Песков назвал Карабах внутренним делом Азербайджана

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Нагорный Карабах является внутренним делом Азербайджана.

Новость дополняется...

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:АзербайджанНагорный КарабахДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры