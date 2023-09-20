Песков: Де-юре действия Азербайджана в Карабахе законны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ситуации в Нагорном Карабахе речь идет о действиях Азербайджана на своей территории.

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Как отметил представитель Кремля, де-юре меры Баку в регионе законны.

Накануне Азербайджан начал локальные «антитеррористические мероприятия» в Карабахе, потребовав полного вывода войск Армении из региона и роспуска «незаконного режима», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В среду власти Карабаха объявили о прекращении огня по предложению российских миротворцев.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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