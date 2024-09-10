Песков назвал голословными обвинения России в использовании американских блогеров

Высказывания представителей США о якобы использовании Москвой американских блогеров голословны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Ранее представитель американской разведки обвинил РФ в якобы участившихся попытках использования топовых блогеров в Соединенных Штатах для влияния на общественность.

Как отметил Песков, ему хотелось бы конкретного примера, какого блогера «как-то использует Россия в каких-то целях».

«Потому что иначе все эти заявления являются... голословными обвинениями, которые ни на чем не зиждутся», — подчеркнул представитель Кремля.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:БлогерыСШАРоссияДмитрий Песков

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