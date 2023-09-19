Песков назвал главную задачу Москвы в ситуации по Карабаху

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что главная задача Москвы сейчас в ситуации с Нагорным Карабахом – это убедить Ереван и Баку отказаться от силовых методов решения конфликта.

Он отметил, что в Кремле призывают стороны следовать подписанным ранее трехсторонним документам.