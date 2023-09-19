Песков назвал главную задачу Москвы в ситуации по Карабаху

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что главная задача Москвы сейчас в ситуации с Нагорным Карабахом – это убедить Ереван и Баку отказаться от силовых методов решения конфликта.

Он отметил, что в Кремле призывают стороны следовать подписанным ранее трехсторонним документам.

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До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета Безопасности страны, сообщает пресс-служба армянского Совбеза. В сообщении говорится, что главной темой встречи является ситуация в Нагорном Карабахе. Он также заявил о призывах к перевороту в Армении и призвал российских миротворцев стабилизировать ситуацию в Нагорном Карабахе.

В Минобороны Азербайджана заявили, что существование соединений вооруженных сил Армении в Карабахском регионе — источник «серьезной угрозы» миру и стабильности на этой территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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