Песков назвал главную помеху для организации встречи Путина и Зеленского

«Президент Российской Федерации, что называется, был готов вчера. И здесь камень преткновения какой? Мы находимся в ситуации, когда работа по реализации Минского комплекса мер зашла в тупик», - заявил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что «тупик этот связан исключительно с позицией Украины».

«Украина не хочет выполнять Минские договоренности, Украина хочет Минские договоренности заменить чем-то еще, не называя это своими словами. И, помимо этого, также не хочет выполнять, например, договоренности, которые в Париже были достигнуты уже <...> три года [назад]», - отметил Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский изъявил желание «не декларативно» встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом украинский лидер заявил в ходе форума YES Brainstorming в Киеве.

