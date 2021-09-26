Песков назвал главную помеху для организации встречи Путина и Зеленского
Главным препятствием в организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского является нежелание Киева выполнять соглашение «Минск-2». Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
«Президент Российской Федерации, что называется, был готов вчера. И здесь камень преткновения какой? Мы находимся в ситуации, когда работа по реализации Минского комплекса мер зашла в тупик», - заявил Песков.
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что «тупик этот связан исключительно с позицией Украины».
«Украина не хочет выполнять Минские договоренности, Украина хочет Минские договоренности заменить чем-то еще, не называя это своими словами. И, помимо этого, также не хочет выполнять, например, договоренности, которые в Париже были достигнуты уже <...> три года [назад]», - отметил Песков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский изъявил желание «не декларативно» встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом украинский лидер заявил в ходе форума YES Brainstorming в Киеве.
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