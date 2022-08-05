Песков назвал Францию недружественной России страной

Медики прогнозируют пик заболеваемости COVID-19 в Москве на начало учебного года Почти 60 тысяч городских объектов подготовили к отопительному сезону За полгода предприниматели более пяти тысяч раз воспользовались навигатором мер поддержки Искусственный интеллект теперь помогает московским врачам в поиске заболеваний по 13 направлениям исследований К концу года в Москве будет действовать более 70 Центров московского долголетия