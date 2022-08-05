Песков назвал Францию недружественной России страной
Франция является недружественной России страной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Франция — недружественное государство в силу тех действий, которые Франция предпринимает в отношении нашей страны», — цитирует представителя Кремля ТАСС.
В марте российские власти утвердили перечень недружественных РФ стран и территорий, в список попали многие западные государства, в том числе Австралия, Великобритания, США, ряд стран Евросоюза, Украина, Япония. Позже правительство РФ расширило этот перечень, в июле в него добавили Грецию, Данию, Словению, Хорватию, Словакию, острова Гернси и Мэн, а также Багамы, напоминает RT.
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