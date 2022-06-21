Песков назвал фейками информацию британских СМИ о массовой мобилизации в РФ

Представитель российского президента Дмитрий Песков назвал фейками информацию британских СМИ о подготовке массовой мобилизации в РФ. Об этом сообщает «Интерфакс».

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«Это чистые фейки», - приводит агентство цитату Пескова.

Слухи о всеобщей мобилизации в РФ распространяются давно. В частности, ранее сообщалось о том, что мобилизация будет объявлена после Дня победы 9 мая.

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ФОТО: РИА Новости
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