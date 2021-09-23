Песков назвал дату встречи Путина с лидерами списка «Единой России»
23 сентября 202113:29
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин планирует встретиться с лидерами списка партии «Единой России» 27 сентября, сообщает ТАСС.
По его словам, встреча пройдёт в режиме видеосвязи.
Ранее представитель Кремля подтвердил, что российский лидер 25 сентября встретится с лидерами партий, которые по итогам выборов прошли в Госдуму восьмого созыва.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,4 млн+21 438 / сут.
Умерли
201 тыс.+820 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+16 567 / сут.
- В «Нафтогазе Украины» усомнились в скором запуске «Северного потока - 2»
- Песков назвал дату встречи Путина с лидерами списка «Единой России»
- Семьям экипажа разбившегося в Хабаровском крае Ан-26 выплатят по 1 млн рублей
- Нобелевскую премию 2021 года вручат дистанционно
- Минпромторг заявил о планах выпускать электромобили в России
- Песков: выборы президента онлайн будут зависеть от готовности системы
- Санитарный вертолет аварийно сел на территории больницы в Ижевске
- СМИ: В США школьники создали петицию с требованием вернуть рабство
- Пескову неизвестно, перейдут ли Лавров и Шойгу в Госдуму
- В Кремле оценили вероятность нового локдауна из-за COVID-19
23 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru