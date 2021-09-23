Песков назвал дату встречи Путина с лидерами списка «Единой России»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин планирует встретиться с лидерами списка партии «Единой России» 27 сентября, сообщает ТАСС.

По его словам, встреча пройдёт в режиме видеосвязи.

Ранее представитель Кремля подтвердил, что российский лидер 25 сентября встретится с лидерами партий, которые по итогам выборов прошли в Госдуму восьмого созыва.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковВстречаЕдиная РоссияВладимир Путин
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