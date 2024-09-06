Песков назвал чушью заявления о вмешательстве России в выборы в США

По его словам, все подобные утверждения являются чушью.

«Конечно, это чушь. Мы не вмешиваемся», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что настанет день, когда у США не будет потребности использовать Россию и приносить в жертву двусторонние отношения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».