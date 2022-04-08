Песков назвал блестящим отчёт правительства в Госдуме
Пресс-секретарь президента РФ ДМИТРИЙ Песков заявил, что Владимир Путин неоднократно положительную оценивал действия правительства «в непростых условиях, в которых приходится работать», сообщает ТАСС.
По его словам,в Кремле высоко оценили отчёт премьер-министра Михаила Мишустина в Госдуме.
«Блестящий был отчёт правительства», - подчеркнул он.
Представитель Кремля добавил, что ранее кабмину пришлось работать в условиях пандемии коронавируса, а теперь - на фоне развязанной против России «беспрецедентной экономической войны».
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин выступая в Госдуме заявил, что антироссийские санкции Запада направлены против обычных россиян, сообщает RT.
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