Песков назвал блестящим отчёт правительства в Госдуме

По его словам,в Кремле высоко оценили отчёт премьер-министра Михаила Мишустина в Госдуме.

«Блестящий был отчёт правительства», - подчеркнул он.

Представитель Кремля добавил, что ранее кабмину пришлось работать в условиях пандемии коронавируса, а теперь - на фоне развязанной против России «беспрецедентной экономической войны».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин выступая в Госдуме заявил, что антироссийские санкции Запада направлены против обычных россиян, сообщает RT.

