Песков назвал блестящим отчёт правительства в Госдуме

Пресс-секретарь президента РФ ДМИТРИЙ Песков заявил, что Владимир Путин неоднократно положительную оценивал действия правительства «в непростых условиях, в которых приходится работать», сообщает ТАСС.

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По его словам,в Кремле высоко оценили отчёт премьер-министра Михаила Мишустина в Госдуме.

«Блестящий был отчёт правительства», - подчеркнул он.

Представитель Кремля добавил, что ранее кабмину пришлось работать в условиях пандемии коронавируса, а теперь - на фоне развязанной против России «беспрецедентной экономической войны».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин выступая в Госдуме заявил, что антироссийские санкции Запада направлены против обычных россиян, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Правительство РоссииМихаил МишустинДмитрий Песков
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