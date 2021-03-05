Песков назвал безосновательными обвинения США в наличии у РФ химоружия
Обвинения США в наличии у России химического оружия безосновательны и голословны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Никаких реальных данных, говорящих об этом, нет и не может быть, ибо Россия уже давно уничтожила все запасы химического оружия», — рассказал представитель Кремля.
Как отметил Песков, РФ свернула все связанные с производством химоружия программы, как того требовали обязательства страны по Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химоружия и о его уничтожении.
Днем ранее пресс-секретарь президента заявлял, что США входят в список стран, на территории которых имеется химическое оружие.
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