Песков назвал безосновательными обвинения США в наличии у РФ химоружия

«Никаких реальных данных, говорящих об этом, нет и не может быть, ибо Россия уже давно уничтожила все запасы химического оружия», — рассказал представитель Кремля.

Как отметил Песков, РФ свернула все связанные с производством химоружия программы, как того требовали обязательства страны по Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химоружия и о его уничтожении.

Днем ранее пресс-секретарь президента заявлял, что США входят в список стран, на территории которых имеется химическое оружие.

