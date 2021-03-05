Песков назвал безосновательными обвинения США в наличии у РФ химоружия

Обвинения США в наличии у России химического оружия безосновательны и голословны, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков заявил, что у России нет химического оружия

«Никаких реальных данных, говорящих об этом, нет и не может быть, ибо Россия уже давно уничтожила все запасы химического оружия», — рассказал представитель Кремля.

Как отметил Песков, РФ свернула все связанные с производством химоружия программы, как того требовали обязательства страны по Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химоружия и о его уничтожении.

Днем ранее пресс-секретарь президента заявлял, что США входят в список стран, на территории которых имеется химическое оружие.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:Химическое ОружиеСШАРоссияДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры