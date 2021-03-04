Песков заявил, что у России нет химического оружия
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США входят в список стран, на территории которых имеется химическое оружие, сообщает РИА Новости.
Представитель Кремля напомнил, что много лет назад Россия уже уничтожила всё химическое оружие на своей территории, полностью выполнив положение соответствующей конвенции.
«Никакого химического оружия у России нет. Мы, кстати, ожидаем, что некоторые наши визави также выполнят положение этой конвенции», - сказал пресс-секретарь президента.
Ранее в Минобороны РФ рассказали, что в рамках гособоронзаказа разрабатывается многофункциональный робототехнический комплекс радиационной, химической и биологической защиты, сообщает RT. Он сможет участвовать в ликвидации последствий применения противником оружия массового поражения в военное время, а в мирное время применяться в случае возникновения аварий на опасных объектах.
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