Песков: НАТО перед саммитом демонстрирует сильный антироссийский настрой

Страны НАТО в преддверии саммита военного блока показывают сильный антироссийский настрой, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

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По его мнению, такой настрой «сквозит в заявлениях и выступлениях представителей всех стран-членов альянса».

Политик также отметил важность «содержательной части саммита», а не само место проведения мероприятия. Саммит пройдет 12 июля в Вильнюсе.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:НАТОДмитрий Песков

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