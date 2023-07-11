Песков: НАТО перед саммитом демонстрирует сильный антироссийский настрой
11 июля 202313:00
Страны НАТО в преддверии саммита военного блока показывают сильный антироссийский настрой, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.
По его мнению, такой настрой «сквозит в заявлениях и выступлениях представителей всех стран-членов альянса».
Политик также отметил важность «содержательной части саммита», а не само место проведения мероприятия. Саммит пройдет 12 июля в Вильнюсе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru