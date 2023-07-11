МИД Венгрии: В проекте документа саммита НАТО нет срока приема Украины

В проекте заключительного документа саммита Североатлантического альянса нет конкретного срока и расписания приема Киева в НАТО. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, слова которого приводит РИА Новости.

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Перед началом саммита в Вильнюсе он отметил, что Украина «когда-нибудь может стать членом НАТО».

Саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Вильнюсе. Ранее, в конце июня, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что «только победа» Украины в противостоянии с РФ позволит начать вести дискуссии о ее членстве в НАТО. Тогда он отмечал, что на предстоящем саммите организации в Вильнюсе будут упрочены связи Североатлантического альянса с Украиной, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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