Песков: НАТО - блок антироссийской направленности

Россия сформулирует и реализует ответные меры на действия НАТО в отношении российских дипломатов при альянсе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

СМИ сообщили об ответных мерах России на сокращение миссии при НАТО

Слова представителя Кремля приводит РИА Новости. Как отметил Песков, действия НАТО подтверждают, что Североатлантический альянс — не инструмент сотрудничества.

«Это блок, который в целом имеет антироссийскую направленность», — заявил пресс-секретарь.

Ранее стало известно, что НАТО решила выслать 8 сотрудников российского постпредства из-за подозрений в шпионской деятельности, а также сократить позиции еще двоих дипломатов. Таким образом, число представителей РФ при альянсе сократится вдвое, с 20 до 10 человек.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДипломатыНАТОДмитрий Песков
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