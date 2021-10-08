Песков: НАТО - блок антироссийской направленности

Слова представителя Кремля приводит РИА Новости. Как отметил Песков, действия НАТО подтверждают, что Североатлантический альянс — не инструмент сотрудничества.

«Это блок, который в целом имеет антироссийскую направленность», — заявил пресс-секретарь.

Ранее стало известно, что НАТО решила выслать 8 сотрудников российского постпредства из-за подозрений в шпионской деятельности, а также сократить позиции еще двоих дипломатов. Таким образом, число представителей РФ при альянсе сократится вдвое, с 20 до 10 человек.

