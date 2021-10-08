СМИ сообщили об ответных мерах России на сокращение миссии при НАТО

Россия согласовывает ответные меры на сокращение миссии РФ при НАТО. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

Как пишет газета, решено, что ответные меры РФ затронут Военную миссию связи альянса в Москве.

Кроме того, один из собеседников издания допустил, что РФ может закрыть свое постоянное представительство при НАТО, «если альянс не придет в себя».

Ранее стало известно, что Североатлантический альянс принял решение выслать 8 российских дипломатов при НАТО из-за подозрений в шпионской деятельности, напоминает РИА ФАН. Организация сократит позиции еще двух сотрудников от РФ. Число российских представителей в альянсе в Брюсселе сократится с 20 до 10 человек.

В МИД России назвали действия Североатлантического альянса нелепыми на фоне звучавших ранее в НАТО пожеланий вести диалог. Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве пообещали принять ответные меры, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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