Песков: Мы не видим стремления ЕС к налаживанию отношений

«Мы не видим взаимности. Это что касается ЕС. Что касается НАТО, они видят в нас противника, они постоянно наращивают, побуждают нас к защите от агрессивных действий НАТО», — сказал Песков журналистам.

Ранее Байден во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил об угрозах со стороны России и Китая, пишет «Газета.ру». Он пообещал, что Соединенные Штаты будут защищать Европу, и призвал ЕС объединиться против РФ и КНР.

