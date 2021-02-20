Песков: Мы не видим стремления ЕС к налаживанию отношений

Россия по-прежнему заинтересована в налаживании отношений с другими странами, но не видит взаимности. Об этом заявил во время брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв американского лидера Джо Байдена к ЕС объединяться против агрессии России и Китая.

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«Мы не видим взаимности. Это что касается ЕС. Что касается НАТО, они видят в нас противника, они постоянно наращивают, побуждают нас к защите от агрессивных действий НАТО», — сказал Песков журналистам.

Ранее Байден во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил об угрозах со стороны России и Китая, пишет «Газета.ру». Он пообещал, что Соединенные Штаты будут защищать Европу, и призвал ЕС объединиться против РФ и КНР.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ЕвросоюзДмитрий Песков
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