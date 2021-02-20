Многогранная жизнь: Кремль оценил влияние на политику приговора Навальному

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о насыщенной и многогранной политической жизни в России. Так он ответил на вопрос, каким образом может сказаться решение суда по делу Алексея Навального на политическом процессе в стране.

По словам представителя Кремя, у власти много оппонентов, и это нормальный политический процесс.

«У нас в принципе достаточно плюрализма на политической арене, и Кремлю оппонирую многие, кто-то это делает в рамках закона, кто-то это делает за гранью приличия, кто-то это делает стоя ногами на российской почве, кто-то это делает стоя одной или двумя ногами на заграничной почве - у всех все по-разному», - цитирует РЕН ТВ Пескова.

Ранее сегодня Московский городской суд признал законным замену Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Пресс-секретарь президента не согласился с мнением о том, что Навального можно считать основным оппонентом нынешней власти.

В ответ на вопрос о возможном политическом будущем оппозиционера Песков заметил, что это совершенно не дело Кремля.

