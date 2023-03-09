Песков: Москва не имеет отношения к грузинскому законопроекту об иноагентах
Россия не имеет отношения к грузинскому законопроекту об иностранных агентах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее парламент Грузии принял законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который предполагает создание специального реестра граждан или СМИ, которые получают более 20% финансирования из-за рубежа. Однако позже на фоне протестов власти решили отозвать документ.
По словам пресс-секретаря российского лидера, в законе «ничего Кремлем не вдохновлялось».
Также Песков подчеркнул, что Москва не имеет отношения к беспорядкам в Грузии и не хочет каким-либо образом вмешиваться в эти события. В то же время пресс-секретарь отметил, что происходящее в соседнем государстве вызывает обеспокоенность в РФ.
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