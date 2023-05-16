Песков: Много вопросов по зерновой сделке остаются открытыми

Несмотря на множество открытых вопросов по зерновой сделке, Россия поддерживает контакты, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сейчас предстоит принятие решения», - сказал Песков, комментируя вопрос о перспективах по зерновой сделке.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва не видит подвижек в выполнении российской части зерновой сделки. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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