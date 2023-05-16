Песков: Много вопросов по зерновой сделке остаются открытыми
16 мая 202313:12
Несмотря на множество открытых вопросов по зерновой сделке, Россия поддерживает контакты, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Сейчас предстоит принятие решения», - сказал Песков, комментируя вопрос о перспективах по зерновой сделке.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва не видит подвижек в выполнении российской части зерновой сделки. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru