Песков: Международная реакция на атаки Израиля – «хороший урок»

Так он ответил на вопрос, обратили ли внимание в Москве на то, что израильские обстрелы не повлекли за собой введение санкций против государства и в целом встретили мало осуждения. По словам Пескова, в Кремле обратили на это внимание. Он отметил, что в целом международное сообщество разделилось в своих оценках происходящего.

Ранее состоялся телефонный разговор президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Стороны обсудили конфликт Израиля и Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

