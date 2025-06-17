Песков: Международная реакция на атаки Израиля – «хороший урок»
Реакция международного сообщества на атаки Израиля против Ирана является хорошим уроком для всех, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Так он ответил на вопрос, обратили ли внимание в Москве на то, что израильские обстрелы не повлекли за собой введение санкций против государства и в целом встретили мало осуждения. По словам Пескова, в Кремле обратили на это внимание. Он отметил, что в целом международное сообщество разделилось в своих оценках происходящего.
Ранее состоялся телефонный разговор президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Стороны обсудили конфликт Израиля и Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru