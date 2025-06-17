Песков: Международная реакция на атаки Израиля – «хороший урок»

Реакция международного сообщества на атаки Израиля против Ирана является хорошим уроком для всех, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

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Так он ответил на вопрос, обратили ли внимание в Москве на то, что израильские обстрелы не повлекли за собой введение санкций против государства и в целом встретили мало осуждения. По словам Пескова, в Кремле обратили на это внимание. Он отметил, что в целом международное сообщество разделилось в своих оценках происходящего.

Ранее состоялся телефонный разговор президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Стороны обсудили конфликт Израиля и Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:ИзраильИранРоссияДмитрий Песков

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