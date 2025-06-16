Эрдоган и Путин по телефону обсудили конфликт Израиля и Ирана

Состоялся телефонный разговор президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера.

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Уточняется, что в ходе беседы стороны обсудили ирано-израильский конфликт. Эрдоган указал, что начавшаяся после нападения Израиля на Иран спираль насилия «ставит под угрозу безопасность всего региона».

Также лидеры затронули темы двусторонних отношений и региональных проблем.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия осуждает эскалацию напряженности между Израилем и Ираном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Телефонный РазговорВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип Эрдоган

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