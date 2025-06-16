Эрдоган и Путин по телефону обсудили конфликт Израиля и Ирана

Уточняется, что в ходе беседы стороны обсудили ирано-израильский конфликт. Эрдоган указал, что начавшаяся после нападения Израиля на Иран спираль насилия «ставит под угрозу безопасность всего региона».

Также лидеры затронули темы двусторонних отношений и региональных проблем.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия осуждает эскалацию напряженности между Израилем и Ираном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

