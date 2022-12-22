Песков: Медведев обязательно расскажет Путину о визите в Китай
Российский лидер Владимир Путин на регулярной основе общается с заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым, нет сомнений, что тот расскажет президенту о своем визите в Китай. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Медведев представит Путину свой доклад о поездке при первой же возможности.
Ранее секретариат Медведева сообщил, что зампред Совбеза РФ привез главе КНР Си Цзиньпину послание от Владимира Путина, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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