Песков: Лучшие друзья России - мы сами
Россияне должны быть единым монолитом, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Слова представителя Кремля приводит РИА Новости.
«Лучшие друзья - это мы сами, мы должны быть едиными, мы должны быть дружными. Должны быть таким монолитом. Это залог движения вперед», — заявил пресс-секретарь, отвечая на вопрос о друзьях РФ.
Ранее Песков заявил, что президент Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) расскажет в том числе «о том, как мы будем искать и как мы уже нашли новых друзей в других частях мира».
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