Песков: Любые претензии на территорию России получат должный ответ

Россия должным образом отреагирует на любые претензии на территорию России. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В США допустили размещение украинской армией ракет около Крыма

Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о необходимости поставок западных ракет большой дальности, с помощью которых Киев мог бы наносить удары, в том числе, по территории Крыма.

«Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, поэтому любые претензии на российскую территорию получат должный ответ», — отметил Песков, комментируя высказывания Подоляка.

Пресс-секретарь добавил, что республики Донбасса — признанные РФ независимые государства, которые запросили помощи в обеспечении своей безопасности, «что Россия и делает».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:КрымДмитрий Песков
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