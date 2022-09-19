Песков: Любые претензии на территорию России получат должный ответ

Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о необходимости поставок западных ракет большой дальности, с помощью которых Киев мог бы наносить удары, в том числе, по территории Крыма.

«Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, поэтому любые претензии на российскую территорию получат должный ответ», — отметил Песков, комментируя высказывания Подоляка.

Пресс-секретарь добавил, что республики Донбасса — признанные РФ независимые государства, которые запросили помощи в обеспечении своей безопасности, «что Россия и делает».

