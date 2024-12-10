Песков: Кремль составил топ-10 проблем, волнующих граждан

Песков отметил, что на прямую линию с Владимиром Путиным поступило уже более 300 тысяч обращений.

Ранее сообщалось, что граждане направляют Владимиру Путину к прямой линии вопросы про многодетные семьи, спецоперацию на Украине, экономику и социальную сферу. Пресс-конференция и прямая линия с президентом России в 2024 году пройдут в совмещенном формате 19 декабря, передает «Радиоточка НСН».

