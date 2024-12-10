Песков: Кремль составил топ-10 проблем, волнующих граждан
Поступающие на прямую линию российского лидера Владимира Путина обращения позволили составить представления о десятке основных проблем, которые волнуют людей. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Мы имеем представление о рейтинге из десяти основных проблем. Мы видим, насколько варьируется этот рейтинг от региона к региону», - сказал пресс-секретарь главы государства.
Песков отметил, что на прямую линию с Владимиром Путиным поступило уже более 300 тысяч обращений.
Ранее сообщалось, что граждане направляют Владимиру Путину к прямой линии вопросы про многодетные семьи, спецоперацию на Украине, экономику и социальную сферу. Пресс-конференция и прямая линия с президентом России в 2024 году пройдут в совмещенном формате 19 декабря, передает «Радиоточка НСН».
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