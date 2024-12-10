СМИ: Россияне направляют Путину вопросы о поддержке многодетных семей
Граждане направляют российскому президенту Владимиру Путину к прямой линии вопросы про многодетные семьи, СВО, экономику и социальную сферу, сообщили в эфире Первого канала.
Вопросы к президенту поступают третий день. Отмечается, что также россиян волнуют инфраструктурные нерешенные проблемы, медицина и ЖКХ.
Пресс-конференция и прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным в 2024 году пройдут в совмещённом формате. Об этом ранее заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также подтвердил ранее появившуюся в СМИ информацию, что мероприятие пройдет 19 декабря.
Песков указал, что вопросы для прямой линии главы государства будут приниматься по телефону и посредством СМС, а также через специальный сайт и соцсети. По его словам, к процессу обработке вопросов будет подключен искусственный интеллект, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru