ИИ помог обработать тысячи обращений к прямой линии Путина
Искусственный интеллект, который применяют в работе с вопросами к прямой линии президента Владимира Путина, помог обработать несколько тысяч обращений. Об этом сообщил телеканал «Россия 1».
Как отметил специалист по искусственному интеллекту Михаил Войтко, ИИ помогает обрабатывать массив данных. С помощью технологии сообщения переводят из голосового формата, проводят анализ, выделяют основные темы, проблему и записывают вопрос в общую базу.
«И таким образом мы составляем классификацию – топ тем, актуальных для граждан в текущий момент», – указал эксперт.
Чаще всего россияне обращаются к президенту по темам состояния жилья, ремонта дорог, здравоохранения, социальных выплат. Также зарегистрировано много вопросов о поисках родных, по тематике специальной военной операции. Кроме того, дети через прямую линию заказывают подарки к Новому году.
Прямая линия Владимира Путина, совмещенная с большой пресс-конференцией, пройдет 19 декабря, напоминает «Свободная пресса».
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