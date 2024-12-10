ИИ помог обработать тысячи обращений к прямой линии Путина

Искусственный интеллект, который применяют в работе с вопросами к прямой линии президента Владимира Путина, помог обработать несколько тысяч обращений. Об этом сообщил телеканал «Россия 1».

Как отметил специалист по искусственному интеллекту Михаил Войтко, ИИ помогает обрабатывать массив данных. С помощью технологии сообщения переводят из голосового формата, проводят анализ, выделяют основные темы, проблему и записывают вопрос в общую базу.

«И таким образом мы составляем классификацию – топ тем, актуальных для граждан в текущий момент», – указал эксперт.

Чаще всего россияне обращаются к президенту по темам состояния жилья, ремонта дорог, здравоохранения, социальных выплат. Также зарегистрировано много вопросов о поисках родных, по тематике специальной военной операции. Кроме того, дети через прямую линию заказывают подарки к Новому году.

Прямая линия Владимира Путина, совмещенная с большой пресс-конференцией, пройдет 19 декабря, напоминает «Свободная пресса».

