Песков: Кремль не уведомлен об инициативе Киева по миротворцам в Донбассе

15 декабря 201910:28

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал заявление по поводу возможного введения миротворческой миссии ООН в Донбасс по инициативе Киева. Представитель Кремля сообщил, что украинская сторона официальных предложений не озвучила, пишет ТАСС.

«Пока формально никаких новых инициатив не высказывалось», — заявил Дмитрий Песков.

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Накануне глава украинского МИД Вадим Пристайко сделал предположение о том, что Киев может обратиться к ООН с просьбой о введении миротворческой миссии, если не удастся решить конфликт в Донбассе в рамках Минских соглашений, отмечает RT.

Идею об отправке охранной миссии ООН на линию соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ высказал в 2017 году президент России Владимир Путин, напоминают Известия.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов рассказал НСН о важности продолжения диалога по установлению мира на Донбассе.



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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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