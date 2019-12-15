Песков: Кремль не уведомлен об инициативе Киева по миротворцам в Донбассе

Накануне глава украинского МИД Вадим Пристайко сделал предположение о том, что Киев может обратиться к ООН с просьбой о введении миротворческой миссии, если не удастся решить конфликт в Донбассе в рамках Минских соглашений, отмечает RT.

Идею об отправке охранной миссии ООН на линию соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ высказал в 2017 году президент России Владимир Путин, напоминают Известия.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов рассказал НСН о важности продолжения диалога по установлению мира на Донбассе.





