Песков: Кремль не уведомлен об инициативе Киева по миротворцам в Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сделал заявление по поводу возможного введения миротворческой миссии ООН в Донбасс по инициативе Киева. Представитель Кремля сообщил, что украинская сторона официальных предложений не озвучила, пишет ТАСС.
«Пока формально никаких новых инициатив не высказывалось», — заявил Дмитрий Песков.
Накануне глава украинского МИД Вадим Пристайко сделал предположение о том, что Киев может обратиться к ООН с просьбой о введении миротворческой миссии, если не удастся решить конфликт в Донбассе в рамках Минских соглашений, отмечает RT.
Идею об отправке охранной миссии ООН на линию соприкосновения в Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ высказал в 2017 году президент России Владимир Путин, напоминают Известия.
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов рассказал НСН о важности продолжения диалога по установлению мира на Донбассе.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Миротворцы на Донбассе: К добру или к худу
- Москва побьёт температурный рекорд впервые за 133 года
- Песков: Кремль не уведомлен об инициативе Киева по миротворцам в Донбассе
- Россиянам посоветовали «не шарахаться» из-за заморозки пенсионных накоплений
- Тарасова ответила на завершение спортивной карьеры Загитовой