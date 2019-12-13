Злобин: Журналисты до сих пор спорят об успешности саммита в Париже

Николай Злобин: «Интересно, Грету очень волнует, что сотни тысяч бумажных носителей этого журнала содержат ее фотографию, и сколько деревьев было израсходовано на то, чтобы напечатать этот тираж. Собственно говоря, она сейчас появилась на обложке, которая, по сути дела, является символом того, против чего выступает эта девушка», - констатировал он в интервью НСН.

