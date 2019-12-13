Злобин: Журналисты до сих пор спорят об успешности саммита в Париже
Политолог Николай Злобин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
В Париже прошел саммит в «нормандском формате»
В Париже прошел саммит в «нормандском формате» для урегулирования ситуации в Донбассе. В мероприятии принимали участие лидеры России, Германии, Франции и Украины.
Николай Злобин: «Саммит, прошел, а эксперты и журналисты до сих пор не могут сойтись во мнении, был ли успешным этот саммит, и кто стал в нем победителем», - отметил Николай Злобин, общаясь с НСН.
В Москве простились с Юрием Лужковым
В Москве простились с Юрием Лужковым. Бывший мэр столицы похоронен на Новодевичьем кладбище. Лужков скончался 10 декабря в возрасте 83 лет.
Николай Злобин: «Очень разные мнения сегодня высказываются по поводу Лужкова. Думаю, еще нескоро Москва сойдется в каком-то едином мнении по отношению к своему бывшему градоначальнику», - заявил он НСН.
Около 26% жителей России боятся увольнения
Около 26% жителей России признались, что они боятся, что их могут скоро уволить с места работы. Почти 10% опрошенных на вопрос о том, грозит ли им увольнение, ответили «точно да». Еще 17% сказали, что такая угроза, вероятно, существует.
Николай Злобин: «Интересно, какое количество чиновников, политиков и депутатов входит в эти проценты. Хочется надеяться, что среди этих категорий процент гораздо выше», - подчеркнул он в беседе с НСН.
Грету Тунберг назвали человеком года
Журнал Time назвал человеком года экологическую активистку из Швеции Грету Тунберг. Девушка стала самым молодым носителем звания за всю историю издания.
Николай Злобин: «Интересно, Грету очень волнует, что сотни тысяч бумажных носителей этого журнала содержат ее фотографию, и сколько деревьев было израсходовано на то, чтобы напечатать этот тираж. Собственно говоря, она сейчас появилась на обложке, которая, по сути дела, является символом того, против чего выступает эта девушка», - констатировал он в интервью НСН.
Назван процент российских семей, в которых бюджет формируется за счет жены
Бюджет 13% российских семей, проживающих в крупных городах, формируется в основном или полностью за счет доходов жены.
Николай Злобин: «Было бы интересно посмотреть на статистику семейного насилия в таких семьях. Может быть, именно они оказали влияние на дискуссию, которая сейчас развернулась вокруг нового законопроекта по этому поводу», - предположил он, комментируя эту новость для НСН.
ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»
ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа» с Зеленским после резонанса вокруг вырезанной шутки про Путина. Телеканал теперь заявляет, что не собирался показывать больше трёх эпизодов и называет свой же анонс всего сезона «маркетинговым ходом».
Николай Злобин: «Интересно, что если бы не было этого "маркетингового хода", мне кажется, шутка про Путина, вырезанная каналом, имела бы меньший публичный резонанс, чем в результате этих действий. Теперь все хотят найти эту шутку , прочитать о ней. То есть, эффект прямо противоположный», - сказал Николай Злобин в эфире НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.