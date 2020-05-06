Песков: Кремль не склонен доверять соцопросам «Левада-центра» о Путине

Кремль не склонен полностью доверять проводимым социальным опросам "Левада-центра" о рейтингах президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

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Отмечается, что таким образом Песков прокомментировал результаты недавнего опроса центра, согласно которым в апреле текущего года рейтинг президента показал снижение в сравнении с мартом.

По его Пескова, недоверие связано с методикой проведения исследований "Левада-центра". Песков также отметил, что другие опросы показывают иную картину.

Как отмечает РБК, последний соцопрос "Левада" показал, что работу Владимира Путина одобряют 59% российских граждан против 33%, которые высказались отрицательно.



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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:Дмитрий ПесковВладимир Путин
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