Песков: Кремль не склонен доверять соцопросам «Левада-центра» о Путине
Кремль не склонен полностью доверять проводимым социальным опросам "Левада-центра" о рейтингах президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
Отмечается, что таким образом Песков прокомментировал результаты недавнего опроса центра, согласно которым в апреле текущего года рейтинг президента показал снижение в сравнении с мартом.
По его Пескова, недоверие связано с методикой проведения исследований "Левада-центра". Песков также отметил, что другие опросы показывают иную картину.
Как отмечает РБК, последний соцопрос "Левада" показал, что работу Владимира Путина одобряют 59% российских граждан против 33%, которые высказались отрицательно.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
166 тыс.+10 559 / сут.
Умерли
1 537+86 / сут.
Выздоровели
21 327+1 462 / сут.
- В Москве умерли еще 39 человек с коронавирусом
- СК подтвердил смерть российского миллиардера Босова
- Ограничения по COVID-19 в РФ будут снимать в три этапа
- Выплаты МРОТ-субсидий компаниям могут начаться раньше 18 мая
- Глава МЭР исключён из группы по стратегическому развитию и нацпроектам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru