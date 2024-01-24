Песков: Кремль не рассматривает Надеждина как соперника Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассматривают Бориса Надеждина как соперника Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства, сообщает РИА Новости.
По его словам, в администрации действующего российского лидера «нисколько» не видят в нём угрозы.
Отвечая на вопрос о том, является ли Надеждин согласованным с властями кандидатом, он сослался на Конституцию РФ.
«Есть конституционное право у любого гражданина России, который соответствует определённым критериям, баллотироваться на должность президента. И совершенно не нужно ни с кем согласовывать», - заключил представитель Кремля.
Ранее в предвыборном штабе Надеждина заявили, что сторонники политика собрали более 100 тысяч подписей для его регистрации кандидатом в президенты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Япония увеличила закупки российского СПГ в декабре до рекордных объемов
- Лолита заявила, что не планирует выступать за рубежом
- Выдворенному из Латвии пенсионеру предоставили жилье в Калининграде
- АТОР: Количество поездок россиян за рубеж выросло на 13% в 2023 году
- Делегация Азербайджана в ПАСЕ покинула сессию в Страсбурге
- Движение по трассе М-12«Восток» восстановлено после аномального снегопада
- Песков: Кремль не рассматривает Надеждина как соперника Путина
- Львова-Белова: В 2023 году получено более 60 обращений по вопросам травли детей
- СМИ: Автобус протаранил толпу людей в Санкт-Петербурге
- В Раду внесли доработанный проект о мобилизации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru