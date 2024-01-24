Песков: Кремль не рассматривает Надеждина как соперника Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассматривают Бориса Надеждина как соперника Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства, сообщает РИА Новости.

Депутат Надеждин подал документы в ЦИК для участия в президентских выборах

По его словам, в администрации действующего российского лидера «нисколько» не видят в нём угрозы.

Отвечая на вопрос о том, является ли Надеждин согласованным с властями кандидатом, он сослался на Конституцию РФ.

«Есть конституционное право у любого гражданина России, который соответствует определённым критериям, баллотироваться на должность президента. И совершенно не нужно ни с кем согласовывать», - заключил представитель Кремля.

Ранее в предвыборном штабе Надеждина заявили, что сторонники политика собрали более 100 тысяч подписей для его регистрации кандидатом в президенты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:Выборы Президента РоссииКремльВладимир ПутинДмитрий Песков

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