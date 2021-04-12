Песков: Кремль не получал запросов о переговорах с Зеленским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о запросах украинской стороны о переговорах на высшем уровне.

По словам представителя Кремля, он таких запросов не видел и не знает, чтобы они поступали в последние дни.

Ранее СМИ сообщали со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлию Мендель, что президент Украины Владимир Зеленский запросил Москву о переговорах с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить эскалацию конфликта на востоке Украины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийДмитрий ПесковКремль
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