Песков: Кремль не получал запросов о переговорах с Зеленским
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о запросах украинской стороны о переговорах на высшем уровне.
По словам представителя Кремля, он таких запросов не видел и не знает, чтобы они поступали в последние дни.
Ранее СМИ сообщали со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлию Мендель, что президент Украины Владимир Зеленский запросил Москву о переговорах с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить эскалацию конфликта на востоке Украины.
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