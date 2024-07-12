Песков: Кремль не исключает продолжения зерновой сделки
Кремль открыт к диалогу и не исключает никаких договоренностей. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, это, в том числе, и продолжение Черноморской зерновой сделки, однако следует «вопрос рассматривать в комплексе».
«Президент Путин... открыт к диалогу с тем, чтобы вопрос рассматривать в комплексе. Выбирать какие-то вопросы из общего контекста создавшейся ситуации невозможно... Это позиция президента», - указал представитель Кремля.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным идеи организации нового «зернового коридора» через Турцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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