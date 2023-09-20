Президент Кении: Украина планирует создать зерновой хаб в порту Момбаса
Украинский президент Владимир Зеленский заявил на переговорах в Нью-Йорке о планах создать зерновой хаб в кенийском портовом городе Момбаса. Об этом сообщил президент Кении Уильям Руто в своем аккаунте в соцсети X.
По его словам, Зеленский хочет решить проблему нехватки продовольствия в Восточной Африке.
Ранее Украина подала иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) на Польшу, Венгрию и Словакию за запрет на ввоз в эти республики зерна. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этом фоне заявлял, что торговые конфликты между Украиной и странами ЕС будут лишь возрастать. По его словам, польско-украинская торговая война из-за экспорта зерна не станет последней, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru