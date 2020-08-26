Песков: Кремль не имеет отношения к действиям Пригожина по Навальному
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия бизнесмена Евгения Пригожина в связи с долгом оппозиционера Алексея Навального не относятся к компетенции Кремля.
Ранее сообщалось, что Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг Навального, его соратницы Любови Соболь и «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
Песков напомнил, что бизнесмен Пригожин «неоднократно судился в связи с публикациями в его адрес».
«Он в данном случае предпринимает те действия, которые считает нужным, исходя из собственных интересов», - отметил представитель Кремля. По его словам, Пригожин и его судебные тяжбы с Навальным не имеют никакого отношения к президенту РФ Владимиру Путину.
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