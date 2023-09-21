Песков: Кремль исходит из создания условий для прекращения огня в Карабахе

Он отметил, что пока конкретики по активизации работы по разблокировке транспортных коридоров в Карабахе нет.

Ранее, 21 сентября, президент Азербайджана Ильхам Алиев провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, политики обменялись мнениями о завершении военной операции Баку в Нагорном Карабахе, передает «Радиоточка НСН».

