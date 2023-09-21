Песков: Кремль исходит из создания условий для прекращения огня в Карабахе

Кремль исходит из того, что будут созданы устойчивые условия для прекращения огня в Нагорном Карабахе и для возвращения переселенных в места проживания. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он отметил, что пока конкретики по активизации работы по разблокировке транспортных коридоров в Карабахе нет.

Ранее, 21 сентября, президент Азербайджана Ильхам Алиев провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, политики обменялись мнениями о завершении военной операции Баку в Нагорном Карабахе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Нагорный КарабахДмитрий Песков

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