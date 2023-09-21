Песков: Следствие после гибели российских миротворцев Карабахе ведется

Он отметил, что детали произошедшего пока неизвестны, однако в Кремле знают о задержаниях и отстранениях.

«Мы видели информацию о том, что там были отстранены от исполнения обязанностей некоторые люди. Есть задержанные в этой связи», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев принёс российскому лидеру Владимиру Путину извинения в связи с гибелью российских миротворцев в Нагорном Карабахе и пообещал, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

