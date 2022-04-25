Лавров: США не проявляют интереса к контактам с РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что власти США не проявляют интерес к контактам с Россией. Об этом сообщает ТАСС.



По словам министра, США не контактируют с РФ ни по вопросу Украины, ни по другим темам. При этом этом Лавров отметил, что такой разговор был бы полезен.

Ранее Лавров заявил о реальной опасности начала мировой войны.