Лавров: США не проявляют интереса к контактам с РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что власти США не проявляют интерес к контактам с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, США не контактируют с РФ ни по вопросу Украины, ни по другим темам. При этом этом Лавров отметил, что такой разговор был бы полезен.

Ранее Лавров заявил о реальной опасности начала мировой войны.

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ФОТО: РИА Новости
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