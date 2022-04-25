Лавров: США не проявляют интереса к контактам с РФ
25 апреля 202223:55
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что власти США не проявляют интерес к контактам с Россией. Об этом сообщает ТАСС.
По словам министра, США не контактируют с РФ ни по вопросу Украины, ни по другим темам. При этом этом Лавров отметил, что такой разговор был бы полезен.
Ранее Лавров заявил о реальной опасности начала мировой войны.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+7 651 / сут.
Умерли
375 тыс.+159 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+8 855 / сут.
- Лавров: США не проявляют интереса к контактам с РФ
- Лавров подчеркнул реальную опасность мировой войны
- Белый дом: США продолжают изучать возможность новых санкций против РФ
- Гладков: под Белгородом в ходе обстрелов ранены два человека
- Илон Маск купит Twitter за $44 млрд
- В генконсульство РФ в Хьюстоне поступают угрозы из-за ситуации на Украине
- «Зенит» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ
- В Польше подтвердили передачу танков Украине
- В Подмосковье эвакуируют людей из ТЦ «Шелковый путь» из-за пожара
- Путин присвоил университету пожарной службы МЧС имя Зиничева
25 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru